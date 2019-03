6. März 2019, 21:46 Uhr Vortrag Artenschutz im eigenen Garten

Was man in seinem eigenen Garten für den Erhalt der Artenvielfalt unternehmen kann, will Professor Gerhard Haszprunar in einem Vortrag beim Obst- und Gartenbauverein Dachau und Umgebung beleuchten. "Das Insektensterben ist in aller Munde, und in der Tat ist die Gesamtsituation national wie international mehr als ernst", sagt der Referent. Dennoch lasse sich auf lokaler Ebene sehr viel für die heimische Artenvielfalt bewirken. Der Vortrag zeigt anhand von Beispielen auf, wie Balkone, Gebäude, Gärten oder Betriebe wieder die Natur erlebbar machen können. Das braucht nicht immer große Investitionen, sondern vor allem bei der Planung Ein- und Weitsicht. Vieles kann mit ganz geringem Aufwand erreicht werden. Artenvielfalt sei nicht bloß ökologischer Selbstzweck, sondern erfreue auch Gemüt und Verstand. Haszprunar propagiert daher eine HHH-Strategie mit Hirn, Herz und Hand. Neben Vereinsmitgliedern sind auch Gäste willkommen. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 21. März, um 19 Uhr im Schützensaal des Gasthauses "Drei Rosen" in Dachau statt.