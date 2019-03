29. März 2019, 21:56 Uhr Vortrag an der VHS Markt Indersdorf Wie man Schulangst besiegt

Jeder Schüler kennt dieses ungute Kribbeln im Bauch, wenn eine Schulaufgabe ansteht oder man über die letzte Stunde ausgefragt wird. Das ist normal, ja bis zu einem gewissen Grad steigert es sogar die Konzentrationsfähigkeit. Doch manchmal weiten sich diese unangenehmen Gefühle zu einer Störung aus, welche die Lebensqualität der betroffenen Kinder und Jugendlichen und der ganzen Familie, stark beeinträchtigen. Meist sind diese Ängste offensichtlich. Manchmal sind sie aber auch versteckt und die Betroffenen können gar nicht genau sagen, warum sie eigentlich nicht in die Schule gehen wollen. In vielen Fällen kommt auch eine große Unsicherheit im Umgang mit den Klassenkameraden dazu - vor allem bei pubertierenden Jugendlichen. Aus diesem Grund findet an der Volkshochschule in Markt Indersdorf am Dienstag, 2. April, ein Vortrag statt zum Thema: "Schulangst - wie man Prüfungsangst und Leistungsdruck homöopathisch entgegenwirkt". Die Teilnahmegebühr beträgt 7,50 Euro. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.vhs-indersdorf.de. Beginn ist um 19 Uhr.