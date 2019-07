4. Juli 2019, 21:47 Uhr Vorträge, Kurse, Workshops Von Kultur bis Kosmetik

Volkshochschulverbund bietet buntes Halbjahresprogramm an

Die Volkshochschule (VHS) der Gemeinden Odelzhausen, Pfaffenhofen und Sulzemoos hat sich ein interessantes Angebot für das zweite Halbjahr ausgedacht: Vorträge zu Themen wie "Evolutionspädagogik", "Solidarische Entscheidung" oder Workshops zur Fotografie, Naturkosmetik sowie Häkel- und Bastelkurse für Kinder. Im Herbst und Winter führen die Dozenten zudem Interessierte ins Ägyptische Museum nach München, ins Jüdische Museum und sogar in die legendäre "Deutsche Eiche" im Gärtnerplatzviertel.

Das Team um VHS-Vorsitzende Anette Kurth-Ermer ist außerdem in einige arbeitsintensive Projekte und Kooperationen eingespannt: So beteiligt sich die Drei-Gemeinde-Volkshochschule heuer erstmals am Weiterbildungskompass der Westallianz - ein dicker Katalog, in dem berufliche Fort- und Weiterbildungsangebote im Gebiet der sieben Westallianz-Kommunen vorgestellt werden. Das Kursspektrum wird beständig weiterentwickelt. Dazu schreibt die VHS Odelzhausen demnächst die Unternehmen in Odelzhausen, Pfaffenhofen und Sulzemoos an, fragt deren Weiterbildungsbedarf ab und versucht, anschließend spezielle Lehrveranstaltungen zu entwickeln. "Die ersten Kurse werden dann im Frühjahr 2020 im Weiterbildungskompass angeboten", erklärt Anette Kurth-Ermer. Das arbeitsintensive Vorhaben sei nur möglich, weil das Personal aufgestockt wurde, so die VHS-Vorsitzende weiter.

Gleiches gilt für ein Projekt, dass die Volkshochschulen schon vor zwei Jahren angeschoben haben: die Zertifizierung nach dem EFQM-Standard. "EFQM" steht für "European Foundation for Quality Management" und ist ein Modell, das die Nachvollziehbarkeit von betrieblichen Entscheidungen und deren Umsetzung gewährleisten und damit schlussendlich die Qualität der jeweiligen Dienstleistungen oder Produkte heben soll. Das Modell ist auch auf Bildungsanbieter anwendbar. Die Volkshochschulen durchlaufen dabei ein strukturiertes Audit-Verfahren, so wie jede Firma. Der Zertifizierungsprozess soll laut Kurth-Ermer in absehbarer Zeit abgeschlossen sein. Die Odelzhausener VHS wird dann gemeinsam mit ihren neun Schwester-Institutionen das "Two Stars EFQM Gütesiegel" erworben haben. "Damit ist gewährleistet, dass die VHS Odelzhausen qualitativ nach aktuellstem Standard arbeitet, wovon die Mitarbeiter, die Dozenten und nicht zuletzt die Teilnehmer profitieren", freut sich Kurth-Ermer. Sie betont: "Die Volkshochschulen im Landkreis Dachau sind unabhängig, überparteilich und überkonfessionell. Alleine und im Verbund bieten wir wohnortnahe und qualifizierte Weiterbildung für alle Menschen. "

Wer mehr über die zahlreichen Aktivitäten der Volkshochschule Odelzhausen erfahren möchte, kann sich am VHS-Stand auf dem Marienmarkt in Odelzhausen, 15. August, informieren. "Für alle Kids haben wir eine kleine Glitzerüberraschung im Gepäck", lockt Anette Kurth-Ermer augenzwinkernd.