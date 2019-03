27. März 2019, 21:52 Uhr Vorstandswahlen Bund Naturschutz blickt nach vorne

Die Ortsgruppe der westlichen Gemeinden wählt neuen Vorstand

Die Ortsgruppe des Bundes Naturschutz für die drei Gemeinden im westlichen Landkreis Odelzhausen, Pfaffenhofen und Sulzemoos hat einen neuen Vorstand gewählt. Dabei wurde Susanne Vedova von knapp zwanzig Mitgliedern, die in die Sportgaststätte von Pfaffenhofen gekommen waren, in ihrem Amt als Erste Vorsitzende bestätigt. Neu im Vorstand sind Tobias Hartmann-Brockhaus, der zum Stellvertreter von Susanne Vedova gewählt wurde, und Bärbel Zöger, die künftig als Kassierin für die Finanzen der Ortsgruppe zuständig ist. Schriftführerin bleibt Renate Zauscher.

Bei der Versammlung berichtete Susanne Vedova über die wichtigsten Aktivitäten der Ortsgruppe, darunter dem zweimal jährlich stattfindenden BN-Flohmarkt, der Teilnahme am alljährlichen Adventsmarkt und auch über die bisherigen Ergebnisse der derzeit laufenden Krötensammlung in Vogach und Ebersried. Groß ist das Interesse an der Jugendgruppe der "Wilden Biber", die sich zweimal im Monat, jeweils freitags, zu verschiedenen Aktivitäten treffen. Jeden ersten Montag im Monat sind Mitglieder und Freunde der BN-Ortsgruppe von 20 Uhr an zu einem Stammtischtreffen im Odelzhauser Bräustüberl eingeladen. Für die Mitglieder des BN gibt es auch weiterhin den kostenlosen Verleih der Isar Card über das Buchgeschäft Aigner und die Vital-Apotheke.

Wer gern etwas für Insekten und damit auch Vögel und anderes Getier im Raum Odelzhausen tun möchte, kann ab sofort eine Blühpatenschaft auf dem Biohof Mösl in Ebertshausen übernehmen. Für einen Betrag von 50 Euro im Jahr werden je 100 Quadratmeter Grund mit entsprechendem Saatgut eingesät. Die Parzellen sollen bis in den Herbst hinein Futter für Bienen, Schmetterlinge und weitere Tiere bieten.

Die Blühpaten erhalten dafür ein Zertifikat und zum Saisonende ein Glas Honig. Kontakt mit den Hofbesitzern kann man telefonisch unter 08134-5220 aufnehmen oder per E-Mail unter l.m.moesl@t-online.de.