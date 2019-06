17. Juni 2019, 20:59 Uhr Vorstandswahl Mitgliederversammlung der Kreis-Grünen

Der Kreisverband der Grünen veranstaltet am Mittwoch, 19. Juni, eine öffentliche Mitgliederversammlung. Im Zieglerbräu in der Dachauer Altstadt stehen von 20 Uhr an auch Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Sprecher Michael Fritsch wird sein Amt aus beruflichen Gründen niederlegen, es muss ein Nachfolger gewählt werden. Zudem gibt es einen Rückblick auf die Europawahlen und Informationen zur Kommunalwahl 2020.