17. Februar 2019, 21:53 Uhr Vorstandswahl Haimhausener CSU setzt auf Kontinuität

Der CSU-Ortsverband Haimhausen hat auf seiner Ortshauptversammlung den Vorstand sowie die Delegierten und Ersatzdelegierten in die Kreisvertreterversammlung neu gewählt. 45 der 126 Mitglieder waren gekommen, um die politischen Weichen für die nächsten zwei Jahre zu stellen. Neben Bürgermeister Peter Felbermeier freute sich die Ortsvorsitzende, auch den CSU Kreisvorsitzenden und Stimmkreisabgeordneten im Landtag Bernhard Seidenath begrüßen zu dürfen. Bei der Jahreshauptversammlung im vollbesetzten Saal der Kulturkreiskneipe bestätigten die Mitglieder Claudia Kops für weitere zwei Jahre im Amt der Ortsvorsitzenden.

In der vom CSU-Kreisvorsitzenden geleiteten Wahl wurden Katharina Neumann, Bernhard Gehringer und Michael Niedermair zu den drei stellvertretenden Ortsvorsitzenden bestimmt. Jürgen Schindler, trat als stellvertretender Vorsitzender nicht mehr an, da er als Senioren-Union-Ortsvorsitzender automatisch dem engen Vorstand angehört. Martin Müller fungiert künftig als Schriftführer, und Anton Rottmair wurde in seiner Position als Schatzmeister bestätigt. Thomas Mittermair, gehört dem geschäftsführenden Vorstand der CSU Haimhausen weiterhin als Fraktionsvorsitzender an. Den neuen CSU Ortsvorstand komplettieren die Beisitzer:

Günther Kolbe, Thomas Mittermair, Friedrich Bräuninger, Rupert Deger, Gerlinde Doniat, Anita Demmler, Beate Heinrich, Tanja Eberl und Peter Weihberg. Als Kassenprüfer fungieren künftig: Günay Brandt und Gudrun Kolbe. Für die beiden langjährigen Mitglieder, den CSU Ehrenvorsitzenden, Altbürgermeister und Ehrenbürger Franz Laumbacher und Alfred Maier, wurde am Beginn der Versammlung eine Gedenkminute eingelegt.

In ihrem Rechenschaftsbericht erinnerte Claudia Kops an die vielen Veranstaltungen des vergangenen Jahres. "Die Jahreshauptversammlung liefert uns immer wieder einen guten Grund, Rückschau auf das vergangene Jahr zu halten aber auch zu überlegen, was das neue Jahr bringen könnte" so Claudia Kops. "Politisch gesehen steht der CSU und dem Kontinent eine historische Wahl bevor", da mit Manfred Weber erstmals ein CSU-Politiker als EVP-Spitzenkandidat zur Europawahl antritt und gute Chancen hat, als erster Bayer Präsident der EU-Kommission zu werden.

Bürgermeister Peter Felbermeier sprach in seinem Grußwort unter anderem das große Bauprojekt der "Sanierung und Erweiterung der Sporthalle Haimhausen sowie den Neubau der Mensa" an, berichtete von der Durchführung eines Bürgerentscheids im Zusammenhang mit der geplanten Ansiedelung eines Verbrauchermarktes am Kramer Kreuz und teilte einen Zwischenbericht zum Bau des Mehrzweckgebäudes neben dem Rathaus mit.