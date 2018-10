1. Oktober 2018, 21:54 Uhr Vorsorge Gesundheitstag zum Thema Rücken

Unter dem Motto "Ein starker Rücken kann auch entzücken", lädt die BKK Provita, eine gesetzliche Krankenkasse mit ihrer Hauptverwaltung in Bergkirchen, zu ihrem 3. Gesundheitstag. Die Veranstaltung findet am 12. Oktober von elf bis 17 Uhr in Bergkirchen, Münchner Weg 5, statt.

"Rückenschmerzen führen zu den meisten Krankheitstagen bei den BKK-Versicherten. Bei unserem Gesundheitstag können die Besucher verschiedene Methoden kennenlernen, um den Rücken zu stärken und damit gesund zu erhalten", sagt Andreas Schöfbeck, der Vorstand der BKK ProVita. Auf dem Programm stehen Vorträge über Aktivierung der Selbstheilungskräfte durch Akupressur, Vorträge mit praktischen Übungen zur Rückenstärkung mit dem Anlegen von "Memory-Tapes", Yoga-Übungen, Impulsworkshops über Achtsamkeit und Vorträge über rückengesunde Ernährung. Der ASV Dachau wird auch wieder mit einem bunten Trainingsprogramm dabei sein. Es gibt auch ein spannendes Kinderprogramm - und der "Foodtruck Grüner Sepp" bietet gesunde pflanzliche Speisen an. Besucher können auch an einem Gewinnspiel teilnehmen. Alle Informationen zum Gesundheitstag sind auf der Homepage der BKK ProVita unter www.bkk-provita.de/gesundheitstag/ zu finden.