Der Kreisfeuerwehrverband lädt am Sonntag, 22. September, zu einem Aktionstag in Altomünster ein. Die Veranstaltung findet von 9 Uhr an auf dem Gelände an der Stumpfenbacher Straße statt. Die Veranstaltung beginnt mit der Jugendleistungsprüfung und der Truppführer-Qualifikation, an der Einsatzkräfte aus dem gesamten Landkreis teilnehmen. Kreisbrandrat Franz Bründler wird um 13 Uhr den Aktionstag eröffnen. Grußworte werden Altomünsters Bürgermeister Anton Kerle und Landrat Stefan Löwl sprechen. Anschließend werden die Jugendleistungsabzeichen und die Truppführer-Zeugnisse übergeben. Von 14.30 Uhr an führen die Feuerwehren verschiedene Einsätze vor. Die Jugendfeuerwehr demonstriert einen Löschaufbau, die Bundeswehrfeuerwehr präsentiert ein Löschfahrzeug für das Flugfeld. Zum Programm gehört auch eine Fahrzeug- und Geräteschau von Feuerwehr und Rettungsorganisationen. Ein Stand des Kreisfeuerwehrverbandes informiert über Frauen- und Jugendarbeit und Brandschutzerziehung.