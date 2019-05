6. Mai 2019, 21:56 Uhr Vorfahrt missachtet Zwei Verletzte und 20000 Euro Schaden

Ein Moment der Unachtsamkeit: Eine Autofahrerin hat am Samstagnachmittag in Dachau ein Verkehrszeichen übersehen - das führte zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Menschen. Der Polizei zufolge fuhr die 39-jährige Dachauerin um 12.55 Uhr mit ihrem Toyota auf der Daimlerstraße und bog nach links in die Sudetenlandstraße ab. Die Frau missachtete die durch Verkehrszeichen vorgeschriebene Fahrtrichtung nach rechts und zudem die Vorfahrt eines auf der Sudetenlandstraße, in Richtung Alte Römerstraße, fahrenden Audi. Es kam zur Kollision der beiden Kraftfahrzeuge. Der 28-jährige Audilenker aus Karlsfeld sowie sein 49-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von etwa 20 000 Euro. Die Feuerwehr Dachau war auch im Einsatz. Sie reinigte die Fahrbahn und leitete den Verkehr um die Unfallstelle herum.