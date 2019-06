4. Juni 2019, 21:58 Uhr Vorfahrt missachtet Verkehrsunfall an der Indersdorfer Gabel

Bei einem Verkehrsunfall an der Indersdorfer Gabel am Montag gegen 11.20 Uhr ist eine 65-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war eine 57-Jährige aus Reichertshausen mit ihrem VW Touran auf der Staatsstraße 2050 unterwegs und wollte nach links in die Staatsstraße 2047 einbiegen. Sie übersah dabei den Golf einer 65-Jährigen aus Erdweg, die mit dem Auto in Richtung Schwabhausen fuhr. Es kam zur Kollision. Die leicht verletzte Frau aus Erdweg musste zur Behandlung ins Klinikum Dachau verbracht werden. Nach Angaben der Polizeiinspektion Dachau entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro. Ein Abschleppdienst musste kommen und sowohl den Touran als auch den Golf bergen. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit.