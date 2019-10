"Ich will in solchen Fällen stabilisieren und vermitteln: Die Verantwortung trägt der Erwachsene, nicht du", sagt Carolin Wagner.

Auf dem Tisch ist ein Brettspiel aufgebaut, es dient aber nicht vornehmlich der Unterhaltung. Sozialpädagogin Carolin Wagner von der Brücke Dachau setzt es ein, wenn sie Kinder oder Jugendliche auf Gerichtsprozesse vorbereitet. Auf den Spielkarten stehen Fragen wie: Müssen Zeugen die Wahrheit sagen? Darf ich sagen, dass ich etwas nicht mehr weiß? Darf das Kuscheltier mit in den Gerichtssaal? Für den gemütlichen Familiensonntag sind solche Spielinhalte eher weniger geeignet, wenn aber die Notwendigkeit besteht, ein minderjähriges Opfer auf ein gerichtliches Verfahren vorzubereiten, sind sie ein gutes Hilfsmittel.

Seit dem 1. Januar 2017 haben Kinder und Jugendliche, die Opfer von sexuellem Missbrauch oder Gewaltstraftaten geworden sind, sowie besonders schutzbedürftige Erwachsene einen Rechtsanspruch auf kostenlose Psychosoziale Prozessbegleitung (PsPb). Auch die Brücke Dachau e.V. bietet nun verletzten Zeugen die Möglichkeit, sich durch die PsPb unterstützen und begleiten zu lassen. Ziel ist es, die Belastungen und Ängste im Zusammenhang mit einem Strafverfahren zu verringern. Um dieses Angebot flächendeckend zu ermöglichen, bildet das bayerische Justizministerium eigene Psychosoziale Prozessbegleiter aus. Wagner, die als Sozialpädagogin seit jeher in der Strafrechtspflege arbeitet und für die Brücke Dachau in den Bereichen des Täter-Opfer-Ausgleichs und der Jugendhilfe für straffällig gewordene junge Menschen tätig ist, schloss die Ausbildung im August ab.

Bei der Polizei, Anwälten und vor Gericht aussagen zu müssen und mit den sachlich-distanzierten Abläufen der Justiz und dem wenig zugänglichen Juristendeutsch konfrontiert zu sein, wirkt auf viele Erwachsene einschüchternd, um so mehr auf Kinder. "Es ist ein unglaublicher Druck für ein Kind," sagt Wagner. "Deshalb ist es so wichtig, das Kind im Vorfeld gut vorzubereiten und zu stabilisieren."

Konkret umfasst diese Vorbereitung informierende, emotional stützende und organisatorische Aspekte. Im besten Fall kann Wagner ein Kind während der Ermittlung kennenlernen und diesem dann über das Strafverfahren hinweg zur Seite stehen, indem sie Schritt für Schritt erklärt, was passieren wird. "Wenn ich uninformiert bin und mich nicht auskenne, hat es ein Täter leichter, Einfluss zu nehmen und beispielsweise zu drängen, dass ich etwas Bestimmtes sagen muss oder nicht sagen darf," erklärt Wagner. Die PsPb bemühe sich, sekundärer Viktimisierung entgegenzuwirken: Diejenigen, die Opfer von Gewalt wurden, sollen nicht noch einmal Ohnmacht erfahren. "Wer Bescheid weiß, muss weniger Angst haben," sagt Wagner.

Wissen über juristische Vorgänge, Gesetze und Rechte vermittelt sie in kindgerechter Weise mithilfe von speziell für sozialpädagogische Zwecke geschaffenen Büchern, Postern oder eben dem Brettspiel. Dieses helfe oft durch die Fragen auf Aktions- und Gefühlskarten, ein Gespräch mit dem Kind entstehen zu lassen. "Wenn ich merke, die Fragen interessieren das Kind gerade besonders, nehmen wir auch einfach den Stapel, sehen ihn durch und sprechen darüber. Das Spiel kann dann gerne in den Hintergrund rutschen," sagt Wagner. Wesentlich sei, die Situation bewusst und umsichtig zu gestalten, um die Bedürfnisse und Schwierigkeiten des Kindes erfahren. Gerade Kinder, die Opfer von sexueller Gewalt geworden sind, erklärt Wagner, würden oft glauben, Schuld an dem zu tragen, was passiert ist, oder daran, dass der angezeigte Täter - häufig eine Person aus dem Umfeld des Kindes - ins Gefängnis kommen könnte. "Ich will in solchen Fällen stabilisieren und vermitteln: Was du machst, ist gut und richtig. Die Verantwortung trägt der Erwachsene, nicht du."

Die Eltern oder der Vormund des Kindes sind oft genauso durch das Strafverfahren belastet und überfordert. Auch hier wirkt Wagner als Psychosoziale Prozessbegleiterin unterstützend: "Ich bin der neutrale Part, die Person, die Ruhe bewahrt und alle Termine im Blick behält." Neben Terminen seien andere organisatorische Details zu bedenken: Beispielsweise müssen Zeugen im Gericht oft mehrere Stunden warten, bis sie zur Aussage gerufen werden, also hat man im besten Fall Essen, Getränke und Ablenkung für das Kind dabei. Wagner sorgt dafür, dass solche Überlegungen nicht in der Aufregung und Angst der Familien untergehen. Sie klärt außerdem im Vorfeld die Frage nach dem Zeugenzimmer, in dem man warten kann, um zu vermeiden, dass das Opfer dem Täter im Gang begegnen muss.

Wenn sich das Kind nicht zutraut, alleine vor Gericht aufzutreten, kann die Prozessbegleiterin sich in der Verhandlung zur Unterstützung daneben setzen, um als vertraute Ansprechpartnerin dabei sein oder etwa um eine Pause zu erbitten. "Idealerweise gelingt es, dass ein Kind im Vorfeld so gestärkt wird, dass es das Verfahren alleine durchlaufen kann," sagt Wagner. Ihr leitender Grundsatz in der PsPb sei: So viel wie nötig, so wenig als möglich. Wagner erklärt: "Die PsPb soll ein stiller Begleiter sein. Mir geht es nicht darum, dass ich großartig in Erscheinung trete." Insbesondere Minderjährige, die Opfer schwerer Sexual- oder Gewaltdelikte geworden sind, bekommen PsPb zur Seite gestellt, aber auch für volljährige Opfer, bei denen beispielsweise eine starke psychische Belastung oder Posttraumatische Belastungsstörung vorliegt, kann eine PsPb beantragt werden.