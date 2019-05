27. Mai 2019, 21:52 Uhr Voranmeldung CSU-Sprechstunde für russischsprachige Bürger

Der CSU-Landtagsabgeordnete Bernhard Seidenath widmet seine nächste Bürgersprechstunde speziell russischsprachigen Bürgern. Deshalb wird er am Montag, 3. Juni, 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr, in den Räumen der CSU-Geschäftsstelle in der Dachauer Altstadt auch von einer Dolmetscherin unterstützt. Russischsprachige Bürger sollen es mit diesem Service einfacher haben, ihre Anliegen vorzubringen. Um die Termine besser koordinieren zu können, bittet Bernhard Seidenath um Voranmeldung im Bürgerbüro der CSU unter der Telefonnummer 08131/73 55 20 zu dem Geschäftszeiten. Diese sind Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr. Am Donnerstag ist die Geschäftsstelle in der Apothekergasse 1 zusätzlich von 16 bis 19 Uhr geöffnet.