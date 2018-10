9. Oktober 2018, 21:52 Uhr Vor der Landtagswahl Verkehrsclub appelliert an Umweltbewusstsein

Der VCD (Verkehrsclub Deutschland) ruft als Umweltorganisation auf, am kommenden Sonntag zur Wahl zu gehen. "In vielen Teilen der Welt würden sich Menschen wünschen, solch ein Wahlrecht und eine Wahlmöglichkeit zu haben, sich für eine Regierung entscheiden zu können", so VCD-Kreisvorsitzender Alfred Schreiber. "Daher sollte dieses demokratische Grundrecht unbedingt wahrgenommen werden."

Allerdings sollten nur Parteien und Kandidaten gewählt werden, die fest auf dem Boden unserer demokratischen Verfassung stehen und die auch nicht zur Spaltung unserer Gesellschaft beitragen, heißt es in der Pressemitteilung des VCD. Viele Menschen engagieren sich ehrenamtlich beispielsweise in Vereinen; nur gemeinsam und mit Optimismus werden wir unsere Zukunft erfolgreich meistern können.

Die Landtagswahl werde wohl auch Auswirkungen haben, wie es mit den Planungen zur dritten Startbahn weitergeht. Dabei sei dieses Prestigeprojekt "objektiv betrachtet völlig unnötig". Ein Festhalten an diesen Planungen bedeute auch, die neuesten Erkenntnisse in Sachen Klimawandel vollkommen zu ignorieren. Zusätzlich würde sich ein "internationales Drehkreuz", das Passagiere aus halb Europa nur zum Umsteigen einfliegen lässt und mit globalen Playern wie Atlanta, Dubai oder Istanbul wetteifern möchte, verheerend auf eine ganze Region auswirken. Die Landkreise Freising, Erding, Dachau, Landshut, München, aber auch Teile der Landkreise Pfaffenhofen, Ebersberg, Fürstenfeldbruck, Mühldorf, Kelheim und teils sogar die Landeshauptstadt München selbst würden mit Lärm und Schadstoffen überfrachtet werden. Der VCD fordert eine vollständige Aufgabe dieses Projektes und empfiehlt, diese Überlegungen bei der Wahlentscheidung am Sonntag mit einzubeziehen. Umweltschutz sei kein Luxusproblem, sondern schaffe auch Arbeitsplätze und entwickele sich immer mehr sogar zu einer existenziellen Frage, so der VCD abschließend, "denn wir haben keinen Planet B".