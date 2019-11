Vor dem Rathaus in Dachau

Der Baum steht, die Buden sind eingerichtet - der Christkindlmarkt in der Dachauer Altstadt kann beginnen. Zum Auftakt am Freitag, 29. November, ziehen um 16 Uhr die Engerl zum Platz vor dem Rathaus. Danach spielt die Knabenkapelle auf und Oberbürgermeister Florian Hartmann eröffnet den Markt ganz offiziell. Der Christkindlmarkt ist montags bis freitags von 15 bis 20.30 Uhr geöffnet, samstags und sonntags von 12 bis 20.30 Uhr. Schluss ist am 23. Dezember.