20. Dezember 2018, 22:13 Uhr Von wegen staade Zeit Dachauer Feuerwehr im Dauereinsatz

Die Vorweihnachtszeit erweist sich für die Einsatzkräfte alles andere als ruhig

"Wenn die stade Zeit vorbei is', wird's wieda ruhiga", sagte schon Karl Valentin. Das hoffen auch die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr Dachau, denn die vergangenen Tage und Wochen waren es eher nicht. Bis zur Weihnachtsfeier der Feuerwehrler am 8. Dezember waren es mit 514 Einsätzen schon 100 mehr als im vergangenen Jahr, und bis zum Mittwoch kamen noch weitere 16 dazu, wobei die Auflistung der einzelnen Einsätze schon einen recht guten Einblick in die gesamte Bandbreite der Arbeit der ehrenamtlichen Einsatzkräfte gibt.

Los ging es schon am Sonntagmorgen um 7.26 Uhr mit einer überschwemmten Fahrbahn in der Alten Römerstraße. Knapp vier Stunden später um 11.21 Uhr war eine Fahrbahnreinigung in der Ludwig-Ganghofer-Straße angesagt, und am späten Abend um 22.49 Uhr mussten sie gleich noch mal ausrücken für eine dringende Wohnungsöffnung. Am Montag war dann erst mal Ruhe, aber schon am Dienstag um 2.36 Uhr morgens ging es weiter. In Hebertshausen wurde ein Kellerbrand gemeldet. Zu löschen gab es allerdings nichts. Wolfgang Reichelt, Pressesprecher der Dachauer Feuerwehr geht daher auch von einem "mutwilligen Fehlalarm" aus.

Am Mittwochvormittag um 10.27 Uhr rückten die Einsatzkräfte erneut aus: Fahrbahnreinigung der Staatsstraße 2050 in Richtung Rumeltshausen mit den Kameraden aus Pellheim. Um 14.15 Uhr wurden sie alarmiert, weil eine Person in einem Aufzug eingeschlossen sei - wurden dann aber wieder abbestellt. Gegen 18.38 Uhr löste eine Brandmeldeanlage in der Danziger Straße Alarm aus. Warum blieb unklar. Das akustische Signal im Gebäude wurde kurzerhand abgeschaltet. Angerückt war nicht nur die Dachauer sondern auch noch die Karlsfelder Feuerwehr.

Am Donnerstagmorgen, kurz nach sieben Uhr, mussten sie eine Wohnung öffnen, die Beseitigung einer kleinen Ölspur am Vormittag nahm ihnen der Dachauer Bauhof ab. Um 11.54 Uhr schlug eine Brandmeldeanlage in Bergkirchen Alarm. Die Feuerwehr schon auf dem Weg, da wurde sie auch schon wieder abbestellt. Ein Wasserschaden im Mint-Campus an Steinstraße rief die Einsatzkräfte um 17.14 Uhr erneut auf den Plan. Am Sonntag um 15.23 Uhr dann Verkehrsunfall mit Pkw-Überschlag in der Freisinger Straße bei der Bahnüberführung. Feuerwehr Dachau und Feuerwehr Prittlbach wurden gemeinsam alarmiert. Um 21.19 Uhr dann Wasserrohrbruch in einer Bank in der Münchner Straße, ein Eingreifen war nicht erforderlich. Um 22.18 Uhr ging die Brandmeldenalge in der Danziger Straße wieder ohne ersichtlichen Grund los. Einen Fehlalarm gab es auch am Montag dieser Woche um 15.38 Uhr, diesmal ausgelöst durch Bauarbeiten. Vorläufiger Schlusspunkt war am Mittwoch um 12.45 Uhr ein Einsatz wegen austretenden Kraftstoffs bei einem Auto in Schleißheimer Straße. Einen echten Brand gab es zum Glück nicht zu löschen.