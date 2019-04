12. April 2019, 21:42 Uhr Von der Straße abgekommen Frontal gegen Bushäuschen

Ein 70-jähriger Autofahrer aus Gröbenzell ist am Donnerstag mit seinem Pkw frontal gegen ein Bushäuschen in der Gröbenrieder Straße geprallt. Dabei wurde er leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Bushäuschen wurde durch den Aufprall erheblich beschädigt. Der Schaden an dem Häuschen beträgt laut Polizei etwa 5000 Euro, am Pkw entstand ein Schaden von 10 000 Euro.