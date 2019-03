21. März 2019, 22:06 Uhr Von der Straße abgekommen Autofahrer prallt gegen Baum

Leichte Verletzungen hat sich ein Autofahrer zugezogen, der Donnerstagfrüh mit seinem Opel gegen einen Baum geprallt ist. Der 27-Jährige aus dem Gemeindebereich Röhrmoos fuhr gegen 5 Uhr auf der Kreisstraße 3 von Röhrmoos in Richtung Großinzemoos. Zwischen den beiden Ortschaften kam er aus bisher noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Fahrzeug war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Röhrmoos und Vierkirchen eingesetzt, da die Mitteilung einging, eine Person sei im Fahrzeug eingeklemmt. Dies hatte sich jedoch nicht bewahrheitet.