1. April 2019, 21:52 Uhr Von Auto touchiert Radfahrerin stürzt nach Überholmanöver

Eine 54-jährige Radfahrerin hat einen Verkehrsunfall am Montagvormittag gegen 9 Uhr in der Bahnhofstraße in Dachau mit leichten Verletzungen überstanden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 40-jähriger Gilchinger mit einem Mercedes auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. Er wollte die 54-Jährige überholen, hielt aber zu wenig Seitenabstand und touchierte die Radfahrerin. Die Dachauerin stürzte. Rettungskräfte mussten sie mit leichten Verletzungen ins Klinikum Dachau bringen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1700 Euro.