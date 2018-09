11. September 2018, 21:53 Uhr Von Auto erfasst Motorradfahrer abgedrängt

Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer wurde am Dienstagmittag bei einem Unfall in der Münchner Straße in Dachau verletzt. Der junge Mann fuhr gegen 12.50 Uhr auf der rechten Fahrspur stadteinwärts. Dort wurde er von einem Autofahrer erfasst, der von der linken auf die rechte Fahrspur wechselte, ohne auf das Motorrad zu achten. Der Fahrer war zuvor nach links aus der Josef-Scheidl-Straße eingebogen. Der Motorradfahrer wurde noch gegen zwei geparkte Autos gedrängt, die auch beschädigt wurden. Er wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Dachau gebracht. Der 57-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.