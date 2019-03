13. März 2019, 22:12 Uhr Vom Burgtheater ans Hoftheater "Intensive, intime Momente"

Regisseurin Martina Gredler über ihre Arbeit am Hoftheater

Von Janet Bens

Die freie Wiener Regisseurin Martina Gredler ist mit der Regiearbeit zu "Und dann kam Mirna" zum ersten Mal im Hoftheater Bergkirchen zu Gast. Am Freitag, 15. März, um 20 Uhr ist Premiere. In dem Stück von Sibylle Berg treffen eine Mutter und ihre etwa zehn Jahre alte Tochter aufeinander. Beide sitzen auf gepackten Umzugskisten, der sie in den Traum einer Spät-Hippie-Mutter-Tochter-WG auf dem Land bringen soll. Die Mutter philosophiert über ihr Leben: die Party vorbei, die dreißig überschritten und die große Karriere ausgeblieben. Es schleicht sich die Erkenntnis ein, dass man wohl doch dem Durchschnitt angehört. Martina Gredler studierte an der Universität Wien Theater und Musikwissenschaft sowie Schauspielregie in Salzburg. Sie arbeitete unter anderem als Dramaturgin am Schauspielhaus Salzburg, als Regieassistentin am Residenztheater München, bei den Salzburger Festspielen und am Burgtheater Wien, wo sie zurzeit die Komödie "Sechs Tanzstunden in sechs Wochen" inszeniert.

Frau Gredler, warum haben Sie sich ausgerechnet dieses Stück ausgesucht?

Martina Gredler: Sibylle Berg ist eine tolle Schriftstellerin: sozialkritisch, bissig, ironisch, politisch, aktuell und relevant. So auch dieses Stück. Es werden auf eine sehr böse und auch witzige Art Wahrheiten erzählt, wie Mütter in der Gesellschaft behandelt werden. Das geht vom beruflichen, sozialen und auch finanziellen Schuss ins Abseits bis hin zu den Problemen der Mütter untereinander. Dann interessiert mich der Mutter-Tochter-Konflikt im Stück. Die Mutter, die das Gesellschaftssystem durchschaut und sich dem trotzdem nicht entziehen kann, wie gelähmt ist und nur redet und redet. Dagegen die Tochter, die den ganzen Laden schmeißt und die eigentliche Erwachsene ist, obwohl sie am liebsten nur sein möchte, was sie ist - ein Kind.

Außerdem habe ich das Vorgängerstück "Es sagt mir nichts, das sogenannte Draußen" inszeniert, in dem die Hauptperson und ihre Freundinnen gut zehn Jahre jünger sind, noch keine Kinder haben und dabei sind, ihren Platz im Leben zu suchen. Ich wollte gerne mit "Und dann kam Mirna" erzählen, wie es weitergeht mit den Figuren.

Wobei natürlich beide Stücke für sich stehen.

Wer sollte dieses Stück sehen?

Alle ab 15 Jahren!

Gab es während des Probenprozesses Neues oder gar Überraschendes für Sie?

Wie Witz und Spannung entstehen, wenn Mutter und Tochter von ein und derselben Schauspielerin gespielt werden. Das war zwar mein Konzept, aber, wenn man sieht, wie gut das aufgeht, macht es einfach großen Spaß. Und dass man für die Arbeit aufs Land fährt und nicht in die Stadt. Mal umgekehrt.

Sie haben bisher an mittleren Theatern und großen Theatern inszeniert, aber auch an kleinen Häusern wie dem Schubert-Theater in Wien und jetzt am Hoftheater Bergkirchen. Wo liegen für Sie die Besonderheiten?

Variatio delectat. Abgesehen von der Größe der Theater und auch der Bühnen, steht an großen Häusern mehr Budget zur Verfügung und ein großer Apparat. Das können kleine Theater einfach nicht stemmen und müssen hier vielleicht erfinderischer sein. Dafür sind hier die Wege kürzer und besonders am Hoftheater ist die ganze Atmosphäre sehr herzlich und familiär. Dadurch und auch durch den kleinen Theaterraum können intensive, intime Momente entstehen, wie wir sie während der Mirna-Probenzeit hatten und die sich hoffentlich auch auf das Publikum übertragen.

Haben Sie während der Probenzeit die Wiener Kaffeehäuser vermisst?

Ja, trotz Café Mozart am Sendlinger Tor!

Weitere Vorstellungen stehen am 24. März um 17 Uhr sowie 5. April, 9. Mai, 18. Mai und 24. Mai jeweils um 20 Uhr auf dem Programm. Karten zu 18 Euro (Senioren 16 Euro) gibt es unter der Telefonnummer 08131/326 400, mail@hoftheater-bergkirchen.de oder an der Abendkasse.