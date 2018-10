11. Oktober 2018, 21:52 Uhr Vom Bezirk gesponsort Soforthilfe am Telefon

Der Krisendienst Psychiatrie ist jetzt rund um die Uhr erreichbar

Von Ingrid Hügenell, Dachau / Fürstenfeldbruck

Zuweilen geraten Menschen plötzlich in eine seelische Krise - zum Beispiel wegen des Todes eines Angehörigen, einer Trennung oder einer anderen belastenden Situation. Wer dann Hilfe sucht, kann sie in den Landkreisen Fürstenfeldbruck und Dachau wie in ganz Oberbayern über den Krisendienst Psychiatrie bekommen. Die Soforthilfe besteht aus einer mit Fachkräften besetzten Telefon-Hotline und mobilen Diensten in den Landkreisen, die im Notfall die Menschen auch zuhause aufsuchen und ihnen helfen. Seit einigen Wochen geht das an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr. Die mobilen Dienste werden vom Sozialpsychiatrischen Dienst Fürstenfeldbruck der Caritas organisiert, der gesamte Krisendienst ist ein Projekt des Bezirks Oberbayern und wird von diesem weitgehend finanziert.

7,4 Millionen Euro investiert der Bezirk jährlich in das Programm, das der Prävention dient. So sollen unnötige Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken und vor allem Zwangseinweisungen vermieden werden, die für die Betroffenen sehr belastend seien, wie Bezirkstagspräsident Josef Mederer am Donnerstag bei einem Pressegespräch erklärte. "Hinter jedem Anruf steckt ein Mensch, der ein Problem hat. Jeder Fall ist ein Schicksal." In Oberbayern hätten 2017 20 000 Menschen unter 01806/6553000 beim Krisendienst angerufen, 230 aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck, 178 aus Dachau. Mederer zufolge seien die Anrufer in akuten Krisen, litten unter Angst- und Panikstörungen oder an schweren Depressionen. Besonders erschütterten ihn die Anrufer, die Suizidgedanken hätten, sagte Mederer. Vielen könne schon am Telefon geholfen werden, durch das Verständnis, das ihnen entgegengebracht werde, aber auch durch Hilfestellungen wie die Vermittlung eines ersten Termins bei einem Arzt oder Therapeuten.

Anrufen können nicht nur Betroffene, sondern auch Angehörige, Freunde oder Kollegen. Seit Anfang des Jahres arbeitet der Krisendienst mit der Hekscher-Klinik zusammen und kann so auch Kindern und Jugendlichen helfen. Schon das Wissen um das Angebot sei für viele hilfreich, sagte Mederer. Die Telefone sind mit Psychologen, Sozialpädagogen, Fachkrankenschwestern oder -pflegern besetzt, die eine entsprechende Zusatzausbildung haben. "Wir haben ausreichend Zeit, hören uns alles an und schätzen dann ein, welche Hilfe der Anrufer braucht", erklärte Petra Bachmaier, stellvertretende Leiterin des Krisendienstes im Münchner Atriumhaus. Sie vermitteln Beratungstermine, etwa beim Sozialpsychiatrischen Dienst oder bei der Ambulanz einer Klinik.

Von Montag bis Freitag kommen dann tagsüber Mitarbeiter des Sozialpsychiatrischen Diensts. Es handle sich ebenfalls um Psychologen, Sozialpädagogen oder Fachkrankenpfleger, die immer zu zweit unterwegs seien, erklärte Monika Fußeder. "Die Einsätze dauern zwei bis sechs Stunden", berichtete sie. Betroffene können sich auch beim Sozialpsychiatrischen beraten lassen. An den Abenden, Wochenenden und Feiertagen werden in zwölf LandkreisenTeams eingesetzt. Sie können oft schwierige Situationen vor Ort besser einschätzen als am Telefon und die jeweils passende Hilfe anbieten.