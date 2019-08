18. August 2019, 21:38 Uhr Vom 26. August an Sanierung und Sperrung der Alten Römerstraße

Wegen Bauarbeiten ist die Alte Römerstraße vom 26. August an bis zum 9. September zwischen der Kreuzung Schleißheimer Straße und der Kreuzung Sudetenlandstraße komplett gesperrt. Wie die Stadt Dachau mitteilt, findet dort eine Sanierung der Fahrbahndecke statt, der Abschnitt wird mit lärmminderndem Asphalt ausgestattet. Die Zufahrt zum Kaufland ist über die Würmstraße und Von-Eichendorff-Straße möglich. Die Aral-Tankstelle erreichen Autofahrer über das Industriegebiet; die Umleitung hierzu ist ebenso ausgeschildert wie die geänderte Zufahrt zur Gedenkstätte. In der Schwarzhölzlstraße und Danziger Straße werden während der Bauphase die eingebauten Pfosten entfernt, so dass eine Befahrung möglich ist. Nach Angaben der Stadt wird die Sanierung so rasch wie möglich durchgeführt. Den Zeitraum der Vollsperrung hat sie bewusst in die Ferien gelegt, da hier erfahrungsgemäß deutlich weniger Verkehr herrscht als zu Schulzeiten.