12. September 2018, 10:45 Uhr Vollsperrung der DAH4 Tödlicher Verkehrsunfall

31 Jahre alter Autofahrer stirbt bei Ampermoching

Ein 31 Jahre alter Mann ist am frühen Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße DAH 4 bei Ampermoching ums Leben gekommen. Der Mann war dort kurz nach sechs Uhr in Richtung Lotzbach unterwegs. Kurz nach dem Ortsende Ampermoching kam der Mann aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Auto kontinuierlich auf die Gegenfahrspur. Einen entgegenkommenden Wagen streifte er im linken Frontbereich, einen weiteren dahinter fahrenden Wagen traf er frontal. Der 58 Jahre alte Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Auch der 59-jährige Fahrer des ersten Wagens erlitt leichte Verletzungen. Beide brachte der Rettungsdienst ins Klinikum Dachau. Für den 31-Jährigen jedoch kam jede Hilfe zu spät. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb er noch an der Unfallstelle. Die Polizei verständigte die Staatsanwaltschaft und einen Gutachter, der die Unfallursache klären soll. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Ampermoching, Röhrmoos und Haimhausen eingesetzt. Die Kreisstraße musste komplett gesperrt werden. Die Aufräum- und Ermittlungsarbeiten dauerten bis zum Vormittag an.