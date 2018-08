22. August 2018, 22:04 Uhr Vollbremsung Fasanenfamilie verursacht Unfall

Eine Weichserin hat offenbar ein Herz für Tiere: Die Frau bremste am Montagmittag abrupt, als ein Fasan mit mehreren Küken auf die Fahrbahn lief. Gegen 12.45 Uhr fuhr die 51-Jährige von Pasenbach kommend in Richtung Weichs, als die Tiere plötzlich vor ihr auf der Straße auftauchten. Ihr folgte ein 22-jähriger Weichser mit seinem Pkw, diesem wiederum ein 17-jähriger Röhrmooser Fahrradfahrer. Die Frau bremste mit ihrem Pkw auf offener Strecke ab und auch der nachfolgende Pkw-Fahrer kam rechtzeitig zum stehen. Lediglich der Radfahrer bemerkte dies offensichtlich zu spät und bremste schließlich mit seinem Rad zu heftig ab. Seinen Angaben zufolge blockierte das Vorderrad und er stürzte auf den Asphalt. Dabei verletzte er sich leicht. Der Schaden an dem Rad beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf 1000 Euro, ein Fremdschaden an den beiden anderen Autos entstand nicht. Die Fasanenfamilie entfernte sich von Unfallstelle, ohne sich weiter um das Geschehen zu kümmern.