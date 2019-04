3. April 2019, 22:14 Uhr Volkskultur Bairisches Passionssingen

In der Reihe "Volkskultur und Bräuche" an der Katholischen Landvolkshochschule findet zum fünften Mal das "Altbairische Passionssingen" statt und zwar am Passionssonntag, 7. April, um 17 Uhr, in der Basilika am Petersberg. Folgende Gruppen wirken mit: Arnzeller Sänger, Haberer-Zwoagsang, Karlsfelder Klarinettenquartett und Sommerhäusl-Musi. Alfred Bayer, Pfarrer Josef Mayer und Siegfried Bradl haben diesmal als Thema den "Kreuzweg von Majano" der Kirche Sankt Pietro in Friaul ausgewählt. Eintritt frei, Spenden erbeten.