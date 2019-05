30. Mai 2019, 22:09 Uhr Volkshochschule Wanderung zu wertvollen Biotopen

Die stillgelegten Sandgruben bei Hohenzell und Unterumbach haben sich zu wertvollen Biotopen der örtlichen Kulturlandschaft entwickelt. So konnten sich hier im Laufe der Zeit viele seltene und geschützte Tier- und Pflanzenarten neu ansiedeln. Die Volkshochschule Altomünster veranstaltet am Sonntag, 2. Juni, eine Wanderung zu den Sandgruben, die von 14.30 bis 17 Uhr dauert. Treffpunkt ist beim Kramerwirt in Hohenzell, Hopfenweg 8. Die Teilnehmer erfahren, welche Pflegemaßnahmen erforderlich sind, um diese wertvollen Lebensräume zu erhalten. Im Anschluss haben sie die Möglichkeit, beim Kramerwirt in Hohenzell einzukehren. Mitzubringen sind wettertaugliche Kleidung, festes Schuhwerk oder Gummistiefel. Die Gebühr beträgt vier Euro. Anmeldung unter Telefon 08254/24 62 oder www.vhs-altomuenster.de.