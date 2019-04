1. April 2019, 21:52 Uhr Volkshochschule Vortrag über Schilddrüsenstörungen

Die VHS Altomünster bietet einen Vortrag über die Schilddrüse an. Schilddrüsenprobleme gelten als einer der am meisten gegoogelten Themen im Gesundheitsbereich. Am häufigsten bestehen Unterfunktionen. Auch die Hashimoto-Thyreoiditis, eine Autoimmunstörung, tritt häufiger auf. Woher diese Fehlfunktionen kommen, welche Auswirkungen sie haben und wie die Schilddrüse unterstützt werden kann, darüber wird Dozentin Stefanie Bleumink sprechen. Beginn am Montag, 8. April, ist um 19. 30 Uhr in der Schulmensa, die durch den Seiteneingang zu erreichen ist. Anmeldung bei der VHS Altomünster unter Telefon 08254/2462 oder www.vhs-altomuenster.de.