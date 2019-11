Einen Einführungsabend zum Projekt "Elterntalk" bietet die Volkshochschule (VHS) Odelzhausen am Samstag, 23. November, an. Dozentin ist Monika Wunderlich. Elterntalk sind Gesprächsrunden für alle Eltern von Kindern bis 14 Jahren. Im Mittelpunkt steht der Austausch der Mütter und Väter, die über eine Menge wertvoller Erziehungserfahrungen verfügen. Diese gilt es weiterzugeben. Moderiert werden die Gesprächsrunden von ehrenamtlich tätigen Müttern und Vätern. Themen sind Medien, Konsum, Erziehung und Suchtvorbeugung. Der Einführungsabend wird von der Regionalbeauftragten des Landkreises Dachau geleitet. Elterntalk wird von der Bayerischen Staatsregierung gefördert und ist ein Projekt der Aktion Jugendschutz der Landesarbeitsstelle Bayern e.V.. Standortpartner des Projekts im Landkreis Dachau ist die AWO Kreisverband Dachau. Wer Interesse hat, kann sich noch bis Montag, 18. November, bei der VHS Odelzhausen, Pfaffenhofen und Sulzemoos schriftlich oder telefonisch anmelden. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr in der Schule in Odelzhausen und endet um 18 Uhr. Sie kostet 15 Euro.