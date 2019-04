26. April 2019, 21:51 Uhr Volkshochschule Nordic Walking am Abend

Die Volkshochschule bietet für Anfänger zwei Nordic-Walking-Veranstaltungen am Abend an. "Nordic Walking ist eine gesunde und gelenkschonende Sportart, die für alle Altersgruppen geeignet ist und zum allgemeinen Wohlbefinden beiträgt", heißt es in der Ankündigung. Teilnehmer gehen in der freien Natur mit speziellen Stöcken, durch deren Einsatz der Bewegungsapparat entlastet wird und gleichzeitig zur Beinmuskulatur auch die gesamte Oberkörper- und Armmuskulatur trainiert wird. Mitzubringen sind bequeme Sportschuhe, dem Wetter angepasste Kleidung, Nordic Walking Stöcke (sofern vorhanden). Nach Rücksprache mit Brigitte Hermann, 08254/682 46 08, können Stöcke auch ausgeliehen oder gekauft werden. Kursbeginn ist Donnerstag, 2. Mai, 19 bis 20.30 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Schule. Anmeldung bei der VHS Altomünster unter 08254/2462 oder www.vhs-altomuenster.de.