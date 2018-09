17. September 2018, 22:08 Uhr Volkshochschule Natur-Seminar, Zumba und Bodystyling

Die Volkshochschule Markt Indersdorf bietet in den kommenden Tagen verschiedene Vorträge und Kurse an, bei denen noch Plätze frei sind. Am Donnerstag, 27. September, können Interessierte an einem Natur-Seminar teilnehmen und dabei "die Weisheit der dort lebenden Pflanzen erspüren", wie es in einer Pressemitteilung heißt. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr am Bahnhof in Markt Indersdorf. Die Wanderung dauert etwa bis 18Uhr. Ersatztermin bei schlechtem Wetter ist Donnerstag, 4. Oktober. Die Kursgebühr beträgt 13 Euro.

Beim Kurs "Bodysytling und Bodytoning" erwartet die Teilnehmer ein Muskelausdauer-, Muskelstärkungs- und Gleichgewichtstraining. Nach einem Warm-up auf Deep-Work-Basis trainiert man die großen Muskelpartien, Beine, Brust, Schulter, Rücken, Arme und Bauch. Zum Einsatz kommen Lang- und Kurzhantel, Swing Stab und Gummiband. Der Kurs findet erstmals in der alten Turnhalle der Realschule am Donnerstag, 20. September, von 19 bis 20 Uhr statt und kostet 114 Euro.

Bei Zumba dagegen trainieren die Teilnehmer zu Musik und verbinden Aerobic-Elemente mit Tanzschritten zu einem effektiven Dance-Workout, das den Körper strafft, die Muskulatur stärkt und den Fettstoffwechsel auf Hochtouren bringt. Stress wird abgebaut und die Lebensfreude maximiert. Das Ganze findet in der alten Turnhalle der Realschule statt. Die Teilnehmer treffen sich ab Dienstag, 2. Oktober, zehnmal jeweils von 18 bis 19 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 80 Euro. Anmeldungen unter Telefon 08136/938835 oder über www.vhs-indersdorf.de.