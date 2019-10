Die Volkshochschule Markt Indersdorf bietet am Sonntag, 24. November, einen Restorative und Yin Yoga Workshop in Niederroth an. Dabei werden Körper, Geist und Seele neue Wege eröffnet, tiefe Entspannung und Ruhe zu erfahren. Dies soll ein überangestrengtes Nervensystem besänftigen, das Herz öffnen und dem Körper sowie dem Geist ermöglichen, tief nach innen zu sinken und sich nur dem Atemfluss hinzugeben. Der Körper wird dabei durch Blöcke, Kissen, Gurte, Polster und Decken in seinem Loslassen unterstützt. Die Haltungen werden bis zu 10 Minuten gehalten. Die Einheit wird mit Elementen des Yoga Nidras, Berührungen, und geführter Meditation ergänzt. Der Workshop beginnt um 16 Uhr und dauert drei Stunden. Er findet in der Schulstraße 3 statt und kostet 26 Euro. Wer mitmachen will, sollte sich zuvor unter Telefon 08136/938835 anmelden. Per E-Mail ist die Anmeldung unter kontakt@vhs-indersdorf.de oder online unter www.vhs-indersdorf.de möglich.