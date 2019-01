15. Januar 2019, 22:05 Uhr Volkshochschule Markt Indersdorf Krimi-Kochen nach Kluftinger

Hart und kräftezehrend ist Kluftingers Alltag, auf turbulenten Allgäuer Straßen, immer auf der Lauer, unter Strom, die Nerven wie Drahtseile gespannt. Hinter jeder Kuh kann das organisierte Verbrechen lauern, hinter der nächsten Milchkanne der Abgrund. Da braucht der Kommissar eine ordentliche Stärkung zwischendurch. Die Volkshochschule Markt Indersdorf hat noch freie Plätze für das Allgäuer Krimi-Kochen nach Kluftinger. "Mahlzeit" - der Kluftinger Kochkurs am Mittwoch. 23. Januar, findet von 18 bis 21 Uhr auf dem Ferlhof in Hilgerthausen statt. Gekocht werden: Brätstrudelsuppe, Spätzle in allen Variationen, Allgäuer Sauerbraten, Kartoffelnudeln, Kaspressknödel und Kluftingers himmlische Lieblingstorte. Die Kursgebühr beträgt 19 Euro zuzüglich zehn Euro Materialkosten.