Erste-Hilfe-Training für Kinder von 5 bis 10 Jahren bietet die Volkshochschule Karlsfeld am Samstag, 23. November, an. Die Kinder werden angeleitet und erlernen den Umgang in Notfallsituationen. Themen sind: Notrufnummern, mögliches Vorgehen im Notfall oder bei einem Unfall, kleiner Wundverband, stabile Seitenlage, Wiederbelebungsmaßnahmen, Sensibilisierung für Gefahrensituationen. Zum Schluss gibt es eine Gesprächsrunde und jedes Kind erhält ein Zertifikat. Referentin ist die examinierte Krankenschwester Anett Koch. Sie ist zugleich staatlich anerkannte Kinderpflegerin und Fachkraft für Gesundheitsmanagement. Der Kurs beginnt um 15 Uhr im Seminarraum Am Finkenschlag 2. Die Teilnahme kostet 25 Euro. Infos und Anmeldung unter Telefon 08131/900940 oder per Mail an info@vhs-karlsfeld.de.