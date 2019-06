3. Juni 2019, 22:04 Uhr Volkshochschule Indersdorf Wanderung durch die Glonn-Aue

Die Wandergruppe des Kulturkreises der Volkshochschule Indersdorf bietet eine weitere Tour an. Start ist am Donnerstag, 6. Juni, um 10 Uhr am Bahnhof. Von dort führt die Route vorbei an der Untermoosmühle nach Wöhr. Dann geht es weiter nach Albersbach und Hirtlbach. Ein schmaler Weg führt die Teilnehmer nach Hörgenbach und von dort nach Eisenhofen. Nahe der Kirche leitet ein Fußweg die Wanderer durch die Glonn-Aue nach Erdweg. Hier erfolgt dann die Mittagsrast im Wirtshaus am Erdweg. Nach Stärkung geht es mit der S-Bahn zurück nach Indersdorf. Wer die dieser Zehn-Kilometer-Strecke mitwandern möchte, kann sich bei der Volkshochschule unter der Telefonnummer 08136/93 88 35 anmelden.