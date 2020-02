Der Beckenboden mit seinen Muskeln und Bändern fungiert wie eine "Hängematte". Dabei halten die Muskeln und Bänder die Organe elastisch und stabil. Wird der Muskel schwach, verliert er die Spannung und die "Hängematte" kann nach unten abrutschen und durchhängen. Die Folge sind Organverschiebungen und ein starkes Unwohlgefühl. Es können zahlreiche Probleme im Geschlechts- und Verdauungsbereich auftreten sowie Rückenschmerzen im unteren Bereich. Beckenbodentraining ist ein Muss für jedermann in jeder Lebensphase, denn die Muskeln werden mit zunehmendem Alter schwächer. Die Volkshochschule Indersdorf bietet einen Kurs für Frauen an. Im Kurs trainieren die Teilnehmerinnen den Beckenboden, damit der Rumpf wieder stabil wird und sich die Muskeln und Bänder wieder straffen. Die Atemtechnik ist sehr wichtig, denn Zwerchfell und Beckenboden hängen eng miteinander zusammen. Wer Interesse hat, kann sich unter Telefon 08136/938835 anmelden oder online unter www.vhs-indersdorf.de oder per E-Mail kontakt@vhs-indersdorf.de. Noch sind Plätze in dem Kurs frei. Er beginnt an diesem Dienstag, 11. Februar, von 9 bis 10 Uhr. Insgesamt findet der Kurs fünf Mal statt in der Körperseelenzeit in Indersdorf. Die Teilnahme kostet 42 Euro.

