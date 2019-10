Die Volkshochschule Hilgertshausen bietet unter dem Titel "Kompakt Tour plus: Der Qualität auf der Spur" eine Werksführung bei MAN an. Wer hautnah miterleben möchte, wie Hightech-Trucks gebaut werden, der ist bei dieser Veranstaltung richtig. Teilnehmer erhalten dabei auch interessante Hintergrundinformationen über Tradition und Innovation der Marke und den Produktionsstandort München. Außerdem wird gezeigt, wie die LKW-Montage erfolgt wie die die Erstinbetriebnahme funktioniert, durch welche die Trucks zum Leben erweckt werden. Teilnehmer sollen festes Schuhwerk mitbringen. Die Führung findet am Freitag, 11. Oktober, von 12.15 bis 14.30 Uhr statt. Die Kosten betragen 18 Euro. Treffpunkt ist kurz vor Veranstaltungsbeginn der Eingang des MAN-Truck-Forums in der Dachauer Straße 570. Das Truck-Forum liegt gleich hinter der Gemeindegrenze von Karlsfeld.