Unter der Leitung von Rudolf Hartbrunner lädt die Volkshochschule Bergkirchen (VHS) zu einer Bierzeltrallye auf dem Oktoberfest ein. "Wir wollen die großen Bierzelte auf der Theresienwiese vor dem abendlichen Andrang erkunden und werden feststellen, dass jede Festhalle ihre eigene Ausstrahlung und ihre eigene Faszination hat", schreibt die VHS. "Zum Ausklang unseres Spazierganges lassen wir uns noch im Löwenbräu-Festzelt der Wirte-Familie Spendler verwöhnen." Die Rallye startet am Mittwoch, 25. September, um 9.30 Uhr am Eingang des Marstall-Festzelt auf der Theresienwiese in München und dauert bis 12 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt zwölf Euro, eine Anmeldung bei der VHS Bergkirchen ist dringend erforderlich.