25. Juni 2019, 21:58 Uhr Volkshochschule Ausflug ins Hutmuseum in Lindenberg

Die Volkshochschule Dachau veranstaltet eine Kulturfahrt ins Allgäu. Am Donnerstag, 27. Juni, geht es mit dem Bus nach Lindenberg. Die Teilnehmer besuchen dort das Hutmuseum, das in einem alten, umgebauten Industriegebäude der Firma Mayser untergebracht ist. 2014 wurde es neu eröffnet und bekam bereits 2015 den Museumspreis. Es zeigt die Geschichte von fleißigen Heimarbeiterinnen, mutigen Huthändlern und mächtigen Fabrikanten. Und natürlich sehr viele Hüte. Nach dem Mittagessen besucht die Gruppe einen privaten Rosengarten in Scheidegg und nimmt zum Nachmittagskaffee Platz. Abfahrt an der Ludwig-Thoma-Wiese ist um acht Uhr, Rückkehr etwa gegen 19 Uhr.

Begleitet wird die Gruppe von der Dachauer Gästeführerin Anni Härtl. Anmeldung bei der Volkshochschule Dachau unter Telefon 08131/3378643 oder unter www.vhs-dachau.de.