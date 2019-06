3. Juni 2019, 22:04 Uhr Volkshochschule Altomünster Organistin stellt ihr Instrument vor

Ohne Orgelmusik ist eine heilige Messe nur halb so schön. Doch wie funktioniert die "Königin der Instrumente" eigentlich? Wie spielt man sie? Antworten auf diese und andere Fragen gibt die Organistin Helga Trager am Freitag, 7. Juni, von 17 bis 18 Uhr. Treffpunkt ist um 16.55 Uhr am Haupteingang der Kirche Sankt Alto. Die Teilnahmegebühr beträgt vier Euro. Anmeldung bei der Volkshochschule Altomünster, Telefon 08254 / 24 62 oder www.vhs-altomuenster.de.