31. Mai 2019, 21:56 Uhr Volksfest Indersdorf Brutaler Angriff auf 23-Jährigen

Opfer wird auf dem Indersdorfer Volksfest plötzlich gewürgt

Auf dem Volksfest in Markt Indersdorf hat ein 39-Jähriger einen 23-jährigen Besucher am Donnerstagabend angegriffen und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Glücklicherweise wurde das Opfer aber nur leicht verletzt und konnte nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus verlassen, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Freitag mitteilte. Der 39-Jährige wurde wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts in Haft genommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ging der 23-Jährige um 20.30 Uhr zum Rauchen außerhalb des Festzeltes. Dort griff der Beschuldigte sein Opfer unvermittelt von hinten an und nahm es mit einem Arm in den Würgegriff. Erst durch entschlossenes Eingreifen der Security konnte der Indersdorfer, der kurze Zeit das Bewusstsein verloren hatte, befreit werden.

Der 39-jährige Tatverdächtige hat keinen Wohnsitz und wurde festgenommen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft München II übernahm die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Am Freitag erließ der Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl. Volksfestbesucher, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 08141/6120 bei der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck zu melden.