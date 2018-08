9. August 2018, 21:52 Uhr Volksfest Deutsch-französische Blasmusik

Die Zeit des Dachauer Volksfestes steht auch im Zeichen des kulturellen Austausches. Und der findet nicht nur mit Fondi und Klagenfurt statt. Südfranzösische Lebensfreude untermalt von schnellen, rhythmischen Klängen kommt nach Dachau. Die Blaskapelle Band'á Léo aus Léognan bei Bordeaux ist vom heutigen Donnerstag an bis Montag zu Gast. Damit findet endlich ein Gegenbesuch statt. Die Knabenkapelle Dachau war bereits zwei mal in Léognan zu Besuch. Heuer kommen 40 französische Musiker samt ihrem Bürgermeister nach Dachau um mit ihrem deutschen Pendant zu musizieren.

Los gehts am Samstag, 11. August, um 10 Uhr mit einem kurzen Standkonzert von der Band'á Léo und der Knabenkapelle am Dachauer Schloss. Höhepunkt für die Franzosen wird dann der musikalische Einzug vom Rathaus bis ins Festzelt zur Eröffnung des Dachauer Volksfestes sein.

Am Sonntag, 12 August, sind die beiden Kapellen im Biergarten des Münchner Viktualienmarktes bei einem gemeinsamen Auftritt um 11 Uhr zu sehen. Zurück in Dachau überraschen die Band'á Léo und die Knabenkapelle die Volksfestbesucher mit musikalischen Einlagen. Jeder ist an diesem Sonntag herzlich eingeladen, das gemischte Ensemble rhythmisch und tänzerisch zu unterstützen.