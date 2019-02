1. Februar 2019, 21:58 Uhr Volksfest Dachau Zweifel an der Zeltvergabe

Stadt weist Vorwürfe eines ehemaligen Volksfestwirts zurück

Die Stadt Dachau weist Vorwürfe zurück, bei der Vergabe des Volksfestzelts gemauschelt haben. Ein ehemaliger Festwirt warf der Stadt vor, die Bewerbung eines befreundeten Gastronomen sei aussortiert und den Stadträten gar nicht zur Entscheidung vorgelegt worden. Dieses Angebot sei besser gewesen. Der Bewerber habe einen günstigen Bierpreis von 6,10 Euro geboten und dazu eine Platzmiete, die um zehn Prozent über der des ausgewählten Festwirts liege. Verwaltung und Oberbürgermeister aber hätten seine Bewerbung zurückgehalten. Der zuständige Amtsleiter Markus Haberl erklärte der SZ, die Verwaltung habe den Stadträten alle Bewerbungen vorgelegt. "Es wird von uns grundsätzlich nichts aussortiert." Alle Bewerbungen seien dem Beschlussvorschlag beigefügt gewesen. Wie alle Vertragsangelegenheiten ergingen Beratung und Beschlussfassung in nicht öffentlicher Sitzung.

Die Kriterien zur Vergabe hatten die Stadträte im vergangenen Jahr neu festgelegt. Demnach muss ein Bewerber seit mindestens zwei Jahren in Dachau eine Gaststätte betreiben oder aber einen Caterer-Betrieb haben, der auf Großveranstaltungen ausgelegt ist. Zweitens entscheide das Verhältnis von Bierpreis für den Gast zum Abgabepreis pro Hektoliter an die Stadt. Bei gleichem Verhältnis wird dem Anbieter mit dem günstigeren Bierpreis der Vorzug gegeben. Drittens sehen sich die Stadträte den Preis für ein halbes Hendl und drei nicht alkoholische Getränke an. Dabei dürfen die Literpreise für Wasser, Spezi und Apfelschorle nicht über dem Bierpreis liegen. Der ehemalige Festwirt hatte geschrieben, "soviel gekungelt wurde noch nie". Was die Stadtverwaltung deutlich zurückweist. Im Januar hatte die Stadt mitgeteilt, dass die Wahl erneut auf Ewald Zechner gefallen war. Er ist Wirt des Gasthauses Liegsalz im Dachauer Ortsteil Pellheim und soll nun 2019 und 2020 das Festzelt betreiben. Die Mass Bier soll in diesem Jahr 6,30 Euro kosten. Zechner ist seit 2014 Volksfestwirt. Früher war er auch Wirt der ASV-Gaststätte Finale.