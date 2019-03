29. März 2019, 21:56 Uhr Volksfest Dachau Anmelden zum Kinderfestzug

Heuer findet wieder zu Beginn des Dachauer Volksfestes am Sonntag, 11. August, der Kinderfestzug statt. Dabei können alle Mädchen und Buben von vier Jahren an aus Stadt und Landkreis mitmachen. Anmeldeformulare liegen von Montag, 8. April, an in Schulen und Kindergärten sowie im Infobüro der Stadt Dachau aus. Ab diesem Termin kann man sich auch online unter www.kinderfestzug-dachau.de anmelden.