21. September 2018, 21:45 Uhr Volksbegehren Unterschrift gegen das Artensterben

Die Unterschriftensammlung zur Zulassung des Volksbegehrens der ÖDP "Rettet die Bienen, Vögel und Schmetterlinge - stoppt das Artensterben!" geht in die Schlussphase. Am Samstag, 22. September, gibt es eine der letzten Gelegenheiten, um die Aktion im Landkreis zu unterstützen. Die ÖDP hat vor dem Rewe-Markt im Indersdorfer Gewerbegebiet einen Infostand aufgebaut. Unterstützer können sich dort zwischen 13 und 16 Uhr in die Unterschriftenliste eintragen.