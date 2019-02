24. Februar 2019, 21:56 Uhr Volksbegehren Bienen zuhause retten

Beim Volksbegehren "Rettet die Bienen" haben die Bienen riesigen Zuspruch erfahren. Wer noch Informationen und Tipps braucht, wie Wildbienen eine solche Unterstützung auch im Hausgarten oder auf dem Gelände von Kita oder Schule bekommen können, kann am Freitag, 22. März, von 14.30 bis 18.30 Uhr an einer Informationsveranstaltung am Petersberg teilnehmen. Die Waldpädagogin Anke Simon erklärt Biologie, Lebensweise sowie Lebensraum der Wildbienen und zeigt mit Anschauungsmaterial Tipps und Tricks für den Bau von fachlich korrekten Nisthilfen. Die Seminargebühr inklusive Kaffee und Kuchen beträgt 24 Euro. Weitere Informationen etwa zur Anmeldung erhalten Interessierte unter www.der-petersberg.de oder per Mail an klvhs@der-petersberg.de oder unter Telefon 08138/939130.