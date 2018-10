3. Oktober 2018, 21:57 Uhr Volksbank Raiffeisenbank Mit dem Smartphone an der Kasse bezahlen

An der Kasse mit dem Smartphone kontaktlos bezahlen? Das ermöglicht die Volksbank Raiffeisenbank Dachau ab sofort allen ihren Kunden. Hierzu haben die deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken sämtliche Kartenprodukte, also die Girocard sowie die Mastercard und Visa-Karte, in der VR-BankingApp digitalisiert. Auch erfüllen die digitalen Karten die bewährt hohen Sicherheitsstandards der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Wie auch bei den physischen kontaktlosen Bankkarten der Genossenschaftsbanken werden im Smartphone keine wichtigen persönlichen Daten wie Name oder Adresse gespeichert, wie es in einer Pressemitteilung der Bank heißt. Mehr Informationen gibt es auch auf: www.vr-dachau.de/mobil-bezahlen.