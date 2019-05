17. Mai 2019, 21:51 Uhr Vierkirchen Wie eine Kläranlage funktioniert

Was passiert mit dem Abwasser, das Haushalte und Unternehmen produzieren? Diese und andere Fragen beantworten Mitarbeiter der Gemeinde Vierkirchen, die am Samstag, 18. Mai, die Kläranlage im Ortsteil Jedenhofen, Eichenstraße 14, für Besucher öffnen. In der Zeit von 10 bis 15 Uhr finden immer wieder Führungen statt.