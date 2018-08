20. August 2018, 21:56 Uhr Vierkirchen Rollerfahrer angefahren

Die Unaufmerksamkeit einer 52-jährigen Autofahrerin aus Vierkirchen hat am Samstag gegen zwölf Uhr ein 17-Jähriger zu spüren bekommen. Der junge Mann aus Röhrmoos war auf einem Roller im Kreisverkehr unterwegs. Die Vierkirchenerin, die von der Kreisstraße neun aus Markt Indersdorf kam und Richtung Pasenbach fahren wollte, bemerkte ihn zu spät und fuhr laut Polizei einfach in den Kreisverkehr. Der Rollerfahrer, dem sie die Vorfahrt genommen hatte, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er krachte in das Auto und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht.