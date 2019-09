Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Freitagnachmittag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Asbach und Ramelsbach ereignet hat. Dort wurde eine 16-jährige Röhrmooserin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt, der Unfallgegner entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Gegen 16.40 Uhr war die Schülerin mit ihrem Moped auf der Ortsverbindungsstraße von Asbach kommend in Richtung Ramelsbach unterwegs. Im Bereich der schlecht einsehbaren Bahnunterführung kam der Jugendlichen laut Polizei ein Kleintransporter entgegen, weshalb die 16-Jährige auswich, abbremste und dabei im Grünstreifen stürzte. Der Fahrer des weißen Kleintransporters hielt kurz an, erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand der Schülerin und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Schülerin überstand den Sturz glücklicherweise ohne größere Blessuren, am Leichtkraftrad entstand jedoch ein Sachschaden, der auf 1500 Euro geschätzt wird. Wer Hinweise zum Transporter sowie zu dessen Fahrer oder Beifahrer machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 08131/561-0 bei der Polizeiinspektion Dachau zu melden.