Der Nikolaus kommt. Für den 6. Dezember bietet die Vereinigung für Kultur und Brauchtum Vierkirchen wieder Nikolaushausbesuche an. Anmeldezettel hierfür liegen von Mittwoch, 20. November an in den örtlichen Geschäften aus. Außerdem beschenkt der Nikolaus am Freitag, 6. Dezember von 16.30 Uhr an die kleinen Besucher beim Nikolausstandl am Rathaus. Dort gibt es auch wieder Getränke für Kinder und Erwachsene.